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29 березня 2021, 10:57 5

Українцям зарахують допомогу з безробіття на карантині до страхового стажу

29 березня 2021, 10:57 5
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Це робиться задля того, щоб українцям не знизили пенсії у майбутньому
Це робиться задля того, щоб українцям не знизили пенсії у майбутньому
Фото: Мінсоцполітики
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Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що допомогу з безробіття на період карантину зараховують до страхового стажу задля того, щоб українцям не знизили пенсії у майбутньому.

Про це вона сказала в інтервʼю РБК-Україна, передає RegioNews.

"Ми думаємо також про те, щоб карантинні обмеження не знизили в майбутньому людям пенсію, тому періоди отримання допомоги по частковому безробіттю під час пандемії ми зараховуємо до страхового стажу. Крім того, люди зможуть доходи в період локдауну виключити при нарахуванні пенсії, якщо вони були низькі, щоб вони не тягнули індивідуальний коефіцієнт зарплати при обчисленні пенсії вниз", — сказала Лазебна.

Вона додала, що до червня 2021 року фізичних осіб-підприємців 1-2 категорії звільнили від сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску).

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести новий вид пенсій.

коронавірус Україна карантин Міністерство Мінсоцполітики

 
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