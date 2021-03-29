Українцям зарахують допомогу з безробіття на карантині до страхового стажу
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що допомогу з безробіття на період карантину зараховують до страхового стажу задля того, щоб українцям не знизили пенсії у майбутньому.
Про це вона сказала в інтервʼю РБК-Україна, передає RegioNews.
"Ми думаємо також про те, щоб карантинні обмеження не знизили в майбутньому людям пенсію, тому періоди отримання допомоги по частковому безробіттю під час пандемії ми зараховуємо до страхового стажу. Крім того, люди зможуть доходи в період локдауну виключити при нарахуванні пенсії, якщо вони були низькі, щоб вони не тягнули індивідуальний коефіцієнт зарплати при обчисленні пенсії вниз", — сказала Лазебна.
Вона додала, що до червня 2021 року фізичних осіб-підприємців 1-2 категорії звільнили від сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску).
Нагадаємо, в Україні хочуть ввести новий вид пенсій.