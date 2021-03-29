Українцям зарахують допомогу з безробіття на карантині до страхового стажу

Про це вона сказала в інтервʼю РБК-Україна, передає RegioNews.

"Ми думаємо також про те, щоб карантинні обмеження не знизили в майбутньому людям пенсію, тому періоди отримання допомоги по частковому безробіттю під час пандемії ми зараховуємо до страхового стажу. Крім того, люди зможуть доходи в період локдауну виключити при нарахуванні пенсії, якщо вони були низькі, щоб вони не тягнули індивідуальний коефіцієнт зарплати при обчисленні пенсії вниз", — сказала Лазебна.