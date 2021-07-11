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Минула доба в ООС: 11 порушень "тиші" і три перетини лінії розмежування ворожими безпілотниками
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11 липня 2021, 10:17 98

Минула доба в ООС: 11 порушень "тиші" і три перетини лінії розмежування ворожими безпілотниками

11 липня 2021, 10:17 98
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Фото з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 10 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу Миронівського окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм.

Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем.

Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Золотого-4 противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування, - додають у штабі.

Бойових втрат серед українських військових немає.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 11 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося, станом на вчорашній вечір від початку доби в ООС зафіксували дев'ять порушень, бойовики гатили з артилерії.

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