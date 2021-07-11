Минула доба в ООС: 11 порушень "тиші" і три перетини лінії розмежування ворожими безпілотниками
Протягом минулої доби, 10 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Поблизу Миронівського окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм.
Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем.
Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Світлодарська ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.
Неподалік Золотого-4 противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування, - додають у штабі.
Бойових втрат серед українських військових немає.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 11 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як повідомлялося, станом на вчорашній вечір від початку доби в ООС зафіксували дев'ять порушень, бойовики гатили з артилерії.