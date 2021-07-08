У Львові водій на швидкості влетів у приміщення комунального підприємства: є постраждалі
У Львові водій за кермом легкового автомобіля Маzda зачепив автомобіль Ford, а потім на швидкості влетів у приміщення комунального підприємства.
Як пише Regionews з посиланням на ТСН, момент аварії зафіксовано на камерах спостереження.
Внаслідок удару Ford виїхав на тротуар, а Маzda розгромила стіну будівлі.
За словами очевидців, під час аварії в будівлі комунального підприємства був охоронець. Він не постраждав. Також вціліли обидва водії.
Двох пасажирів Маzda з травмами відвезли до лікарні. Причину аварії поліція з’ясовує.
Нагадаємо, що на початку червня у Львові маршрутка врізалася у дерево. Внаслідок цього постраждало п'ятеро пасажирів.
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