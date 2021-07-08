Окупанти на Донбасі поранили українського захисника
У четвер, 8 липня, окупанти на Донбасі поранили українського військового
Про це повідомили в оперативно-тактичній групі (ОТГ) "Схід", пише RegioNews.
"Військовий оперативно направлений в медустанову, де йому надають медичну допомогу. Стан пораненого задовільний", - уточнили в ОТГ.
На місці події працюють представники військової частини та робочої групи військово-правоохоронної служби. Про обстріл повідомлено представникам ОБСЄ.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі український захисник отримав осколкові поранення.
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