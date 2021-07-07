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Окупанти на Донбасі один раз обстріляли сили ЗСУ
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07 липня 2021, 17:58 58

Окупанти на Донбасі один раз обстріляли сили ЗСУ

07 липня 2021, 17:58 58
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Фото з відкритих джерел
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У середу, 7 липня, на Донбасі, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, окупанти здійснили один обстріл по наших позиціях

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Обстріл було здійснено поблизу населеного пункту Піски - там ворог вів вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. До операції Об’єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, 5 липня на Донбасі загинув український боєць, а ще троє були поранені.

ООС Україна війна окупація окупанти

 
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