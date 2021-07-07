Окупанти на Донбасі один раз обстріляли сили ЗСУ
У середу, 7 липня, на Донбасі, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, окупанти здійснили один обстріл по наших позиціях
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Обстріл було здійснено поблизу населеного пункту Піски - там ворог вів вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. До операції Об’єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, 5 липня на Донбасі загинув український боєць, а ще троє були поранені.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд