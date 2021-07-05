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05 липня 2021, 17:30 6

Суд заблокував припис НАЗК щодо призначення Вітренка главою "Нафтогазу"

05 липня 2021, 17:30 6
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Фото з відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції щодо вимоги розірвати контракт з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком

Про це повідомили на сайті "Нафтогазу", інформує RegioNews.

Повідомляється, що ОАСК призупинив дію припису НАЗК від 1 липня, яким від наглядової ради компанії вимагали розірвати контракт з Вітренком. Рішення прийнято в порядку забезпечення його позову про скасування припису.

У самому "Нафтогазі" підкреслили, що рішення суду узгоджується з висновками міжнародної юридичної компанії, які є в розпорядженні НАК, про порушення з боку антикорупційного агентства. Зокрема, компанія відзначає, що НАЗК має саме звернутися до суду для звільнення Вітренка, а не видавати припис наглядовій раді.

Нагадаємо, 1 липня НАЗК направило голові наглядової ради "Нафтогазу" припис з вимогою розірвати контракт із Вітренком.

суд Нафтогаз призначення Юрій Вітренко НАЗК

 
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