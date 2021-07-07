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07 июля 2021, 11:02 122

В Украине работает уже 197 центров массовой вакцинации

07 июля 2021, 11:02 122
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Фото: из открытых источников
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В Украине уже открылось 197 центров массовой вакцинации против COVID-19, в которых прививают людей, записавшихся в лист ожидания через "Дію" или через контакт-центр Минздрава

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Центры вакцинации открываются в спорткомплексах, на стадионах, в выставочных и торгово-развлекательных центрах, в школах, дворцах культуры, кинотеатрах, отелях, на заводах, в бизнес-центрах, банках и медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Большинство этих центров работает только на выходных, остальное работает и в рабочие дни. Перечень, даты и время работы центров массовой вакцинации постоянно обновляются.

Прививки осуществляют мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Ранее сообщалось, что украинцев могут вакцинировать от COVID-19 трижды. Сейчас Минздрав изучает возможность введения вакцинации третьей дозой (усилительной) вакцины от COVID-19 через пол года после вакцинации двумя дозами.

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