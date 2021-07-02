12:41  02 липня
У МОЗ хочуть вакцинувати від коронавірусу дітей
13:01  02 липня
У Києві зачинять станцію метро: проводитимуть антитерористичні навчання
08:11  02 липня
Загострення на Донбасі: 26 порушень за добу, є травмований
UA | RU
UA | RU
02 липня 2021, 13:45 177

Українців можуть вакцинувати від COVID-19 тричі, - МОЗ

02 липня 2021, 13:45 177
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Нині МОЗ вивчає можливість запровадження вакцинації третьою дозою (підсилювальною) вакцини від COVID-19 через півроку після щеплення двома дозами

Як пише RegioNews, про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За його словами, наразі є дві стратегії повторної вакцинації від COVID-19.

"Перша - коли вводиться третя доза через 6 місяців після основної, це так звана бустерна або підсилююча і друга тактика - коли ревакцинація, тобто повторна вакцинація робиться через рік”, - розповів він.

Кузін зауважив, що наразі фінального рішення, який сценарій обрати для повторної вакцинації, у МОЗ ще не ухвалено.

Нагадаємо, раніше Кузін розповів, за яких умов можна поєднувати COVID-вакцини.

коронавірус Україна вакцина вакцинація Ігор Кузін

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Контратака Буряка: чому "заївся" мер Запоріжжя та що йому за це буде
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua