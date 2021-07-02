Українців можуть вакцинувати від COVID-19 тричі, - МОЗ
Нині МОЗ вивчає можливість запровадження вакцинації третьою дозою (підсилювальною) вакцини від COVID-19 через півроку після щеплення двома дозами
Як пише RegioNews, про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
За його словами, наразі є дві стратегії повторної вакцинації від COVID-19.
"Перша - коли вводиться третя доза через 6 місяців після основної, це так звана бустерна або підсилююча і друга тактика - коли ревакцинація, тобто повторна вакцинація робиться через рік”, - розповів він.
Кузін зауважив, що наразі фінального рішення, який сценарій обрати для повторної вакцинації, у МОЗ ще не ухвалено.
Нагадаємо, раніше Кузін розповів, за яких умов можна поєднувати COVID-вакцини.
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