Треть украинских граждан имеют антитела к коронавирусу, - исследование

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Предварительные результаты исследования, которое проводит Минздрав вместе со Всемирным банком и Украинским институтом социсследований имени Яременко, свидетельствуют, что треть украинских граждан имеют антитела к коронавирусу

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

По словам нардепа, в течение июля группа социологов и медработников будет посещать украинские домохозяйства, чтобы провести опрос и сделать бесплатный тест на антитела к COVID-19.

В настоящее время в исследовании приняли участие около 6 тысяч человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу, - сказал Радуцкий.

Он добавил, что на следующем этапе исследования специалисты определят, каким образом антитела образовались в организме этих людей.

Важно определить, значительна ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа, - отметил нардеп.

Как сообщалось, украинцев могут вакцинировать от COVID-19 трижды. Сейчас Минздрав изучает возможность введения вакцинации третьей дозой (усилительной) вакцины от COVID-19 через полгода после прививки двумя дозами.