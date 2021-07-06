В Україні за добу виявили ще 540 нових хворих COVID
За минулу добу 5 липня в Україні зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі 26 - у дітей
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України, пише RegioNews.
До лікарень було госпіталізовано 266 осіб, померло 20 хворих, одужали 1 086 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20 151 людина;
- методом ІФА - 8 271 людини;
- експрес-тестами - 12 095 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована в м.Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 238 364 людини, з них 2 172 687 одужали, летальних випадків - 52 504.
Нагадаємо, за 4 липня в Україні COVID-19 діагностували у 244 осіб, зафіксовано 14 летальних випадків.
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