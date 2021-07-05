Минздрав зарегистрировал в Украине новую вакцину от коронавируса

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Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.

Это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шипообразный белок вируса SARS-CoV-2.

Требует вакцина температуры хранения от +2 до + 8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, когда Украине ждать новых поставок COVID-вакцин.