Київський центр вакцинації на базі МВЦ працюватиме в липні щодня - КМДА

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У Міжнародному виставковому центрі, на базі якого створено центр масової вакцинації населення, щеплення робитимуть щодня з 5 липня

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міськдержадміністрації.

Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, із 5 липня працюватиме щодня - із 10:00 до 17:30", - йдеться у повідомленні.

Також у КМДА нагадали, що із документів при собі необхідно мати паспорт та мобільний телефон із SMS-повідомленням про підтвердження запису. Крім того, для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем.

Раніше повідомлялось, що у Києві впродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ буде працювати центр масової вакцинації.