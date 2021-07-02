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02 июля 2021, 09:12 135

В Кабмине хотят назначить ответственных за погашение задолженности по зарплатам

02 июля 2021, 09:12 135
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Фото: из открытых источников
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В Украине могут появиться ответственные за погашение задолженности по зарплатам в определенной сфере хозяйства или регионе

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Такого ответственного человека хотят назначать в каждом органе власти: он должен нести персональную ответственность за состояние погашения задолженности в определенной сфере хозяйствования или регионе.

В Кабмине также отмечают, что если в некотором регионе имеется задолженность по зарплатам, то должна работать временная комиссия по вопросам погашения задолженности для получения должного эффекта: сокращение задолженности или ее полному погашению.

Пустые отчеты о количестве собраний и очередных безрезультатных заслушиваний приниматься не будут. Меры должны быть решительными и эффективными", - сообщают в пресс-службе.

В Кабмине также обязали руководителей всех государственных предприятий, где есть задолженность по заработной плате, создать конкретный план действий, мероприятий и графиков ее погашения и предоставить ежемесячные отчеты.

Напомним, 7 мая шахтерам перечислили лишь 237 млн грн на погашение миллиардного зарплатного долга.

Кабмин долги зарплаты деньги бюджет

 
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