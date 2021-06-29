08:52  29 червня
В Україні за добу виявили ще 180 нових випадків COVID-19
17:46  29 червня
З'явилося зображення Великого герба України, який пропонує Зеленський
18:00  29 червня
Окупанти на Донбасі тричі обстрілювали позиції ЗСУ і запускали безпілотники
UA | RU
UA | RU
29 червня 2021, 15:31 1109

У МОЗ пояснили вакцинацію чиновників та депутатів препаратом Pfizer

29 червня 2021, 15:31 1109
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чиновників, депутатів та працівників органів виконавчої влади щеплюють вакциною Pfizer, оскільки їхня кількість співпала із кількістю законтрактованих доз цього препарату

Про це в інтерв'ю Liga.net розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає RegioNews.

Зараз Україна законтрактувала близько 20 млн доз Pfizer. Кількість працівників центральних органів виконавчої влади, різних міністерств і відомств, які належать до об’єктів критичної інфраструктури, судової влади, вкладалася в ту кількість вакцини Pfizer, яка прийшла", – сказав Кузін.

Він пояснив, за яким принципом міністерство охорони здоров’я вирішує, якою вакциною щеплювати ту чи іншу групу населення. Розрахунок здійснюють на основі кількох факторів.

Найголовніший – це чисельність групи ризику. Її звіряють із графіком постачань вакцин в Україну. Таким чином розраховують, чи вистачить тієї чи іншої поставленої вакцини на конкретну групу ризику”, - сказав головний санлікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що депутатам зроблять щеплення вакциною Pfizer за окремим графіком.

Pfizer вакцинація вакцина депутати чиновники МОЗ

В Раді з'явився законопроєкт Зеленського про великий герб України
29 червня 2021, 14:37
Київський центр вакцинації в МВЦ працюватиме п'ять днів на цьому тижні
29 червня 2021, 14:34
МОЗ хоче не пускати в школи невакцинованих дітей
29 червня 2021, 13:15
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram