У МОЗ пояснили вакцинацію чиновників та депутатів препаратом Pfizer

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Чиновників, депутатів та працівників органів виконавчої влади щеплюють вакциною Pfizer, оскільки їхня кількість співпала із кількістю законтрактованих доз цього препарату

Про це в інтерв'ю Liga.net розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає RegioNews.

Зараз Україна законтрактувала близько 20 млн доз Pfizer. Кількість працівників центральних органів виконавчої влади, різних міністерств і відомств, які належать до об’єктів критичної інфраструктури, судової влади, вкладалася в ту кількість вакцини Pfizer, яка прийшла", – сказав Кузін.

Він пояснив, за яким принципом міністерство охорони здоров’я вирішує, якою вакциною щеплювати ту чи іншу групу населення. Розрахунок здійснюють на основі кількох факторів.

Найголовніший – це чисельність групи ризику. Її звіряють із графіком постачань вакцин в Україну. Таким чином розраховують, чи вистачить тієї чи іншої поставленої вакцини на конкретну групу ризику”, - сказав головний санлікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що депутатам зроблять щеплення вакциною Pfizer за окремим графіком.