Вакцинація нардепів: у Раді назвали кількість щеплених політиків
Станом на 1 липня у парламенті вакцинували 828 осіб з числа нардепів, їхніх помічників, працівників Апарату ВР та співробітників установ
Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді Апарату ВР на запит "Української правди".
З числа народних депутатів, їхніх помічників-консультантів, працівників Апарату Верховної Ради та державних підприємств та установ, що перебувають у сфері управління Апарату Верховної Ради, вакциновано 828 осіб", - йдеться у повідомленні.
У ВР зазначили, що за законом "пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я".
Нагадаємо, депутатам зроблять щеплення вакциною Pfizer за окремим графіком.
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