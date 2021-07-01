11:43  01 липня
В Україні знову підвищили тарифи на газ: скільки платитимемо
08:29  01 липня
В Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований
08:11  01 липня
Доба на Донбасі: зафіксовано 10 порушень, втрат серед військових ООС немає
UA | RU
UA | RU
01 липня 2021, 14:21 508

Вакцинація нардепів: у Раді назвали кількість щеплених політиків

01 липня 2021, 14:21 508
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 1 липня у парламенті вакцинували 828 осіб з числа нардепів, їхніх помічників, працівників Апарату ВР та співробітників установ

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді Апарату ВР на запит "Української правди".

З числа народних депутатів, їхніх помічників-консультантів, працівників Апарату Верховної Ради та державних підприємств та установ, що перебувають у сфері управління Апарату Верховної Ради, вакциновано 828 осіб", - йдеться у повідомленні.

У ВР зазначили, що за законом "пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я".

Нагадаємо, депутатам зроблять щеплення вакциною Pfizer за окремим графіком.

ВР парламент депутати вакцинація щеплення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram