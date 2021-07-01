Вакцинація нардепів: у Раді назвали кількість щеплених політиків

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Станом на 1 липня у парламенті вакцинували 828 осіб з числа нардепів, їхніх помічників, працівників Апарату ВР та співробітників установ

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді Апарату ВР на запит "Української правди".

З числа народних депутатів, їхніх помічників-консультантів, працівників Апарату Верховної Ради та державних підприємств та установ, що перебувають у сфері управління Апарату Верховної Ради, вакциновано 828 осіб", - йдеться у повідомленні.

У ВР зазначили, що за законом "пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я".

Нагадаємо, депутатам зроблять щеплення вакциною Pfizer за окремим графіком.