Окупанти на Донбасі наростили обстріли: 17 разів обстріляли ЗСУ

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Від початку цієї доби в зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що обстріли велися поблизу населеного пункту Авдіївка, Павлопіль, Зайцеве та Опитне.

Поблизу Талаківки й Широкиного окупанти застосували міномети 120-го калібру.

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення.

"Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Також були зафіксовані обстріли у районі Водяного. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Нагадаємо, що 30 червня на Донбасі було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.