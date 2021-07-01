Окупанти на Донбасі наростили обстріли: 17 разів обстріляли ЗСУ
Від початку цієї доби в зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Зазначається, що обстріли велися поблизу населеного пункту Авдіївка, Павлопіль, Зайцеве та Опитне.
Поблизу Талаківки й Широкиного окупанти застосували міномети 120-го калібру.
В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення.
"Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Також були зафіксовані обстріли у районі Водяного. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
Нагадаємо, що 30 червня на Донбасі було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.