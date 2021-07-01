Оккупанты на Донбассе нарастили обстрелы: 17 раз обстреляли ВСУ
С начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Отмечается, что обстрелы велись вблизи населенного пункта Авдеевка, Павлополь, Зайцевое и Опытное.
Вблизи Талаковки и Широкиного оккупанты применили минометы 120-го калибра.
В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.
"После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого-средней тяжести", - говорится в сообщении.
Также были зафиксированы обстрелы в районе Водяного. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
Напомним, что 30 июня на Донбассе было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.