Оккупанты на Донбассе нарастили обстрелы: 17 раз обстреляли ВСУ

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С начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что обстрелы велись вблизи населенного пункта Авдеевка, Павлополь, Зайцевое и Опытное.

Вблизи Талаковки и Широкиного оккупанты применили минометы 120-го калибра.

В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.

"После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого-средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также были зафиксированы обстрелы в районе Водяного. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, что 30 июня на Донбассе было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.