Доба на Донбасі: зафіксовано 10 порушень, втрат серед військових ООС немає
Протягом минулої доби, 30 червня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, з гранатометів бойовики вели вогонь поблизу Золотого-4 та Новоселівки. Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.
Біля Красногорівки та Південного бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. На Приазов’ї, біля Водяного та поблизу Оріхового, окупанти обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.
Станом на 7 годину ранку, 1 липня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Авдіївка бойовики двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, 29 червня на Донбасі проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню, а також запускали безпілотники.