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Доба на Донбасі: зафіксовано 10 порушень, втрат серед військових ООС немає
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01 липня 2021, 08:11 2

Доба на Донбасі: зафіксовано 10 порушень, втрат серед військових ООС немає

01 липня 2021, 08:11 2
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 30 червня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, з гранатометів бойовики вели вогонь поблизу Золотого-4 та Новоселівки. Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Біля Красногорівки та Південного бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. На Приазов’ї, біля Водяного та поблизу Оріхового, окупанти обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 1 липня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Авдіївка бойовики двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 29 червня на Донбасі проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню, а також запускали безпілотники.

Донбас ООС війна військова техніка обстріли

 
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