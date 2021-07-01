Доба на Донбасі: зафіксовано 10 порушень, втрат серед військових ООС немає

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Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, з гранатометів бойовики вели вогонь поблизу Золотого-4 та Новоселівки. Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Біля Красногорівки та Південного бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. На Приазов’ї, біля Водяного та поблизу Оріхового, окупанти обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 1 липня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Авдіївка бойовики двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 29 червня на Донбасі проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню, а також запускали безпілотники.