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01 липня 2021, 10:59 841

Показники вже трьох областей України не відповідають "зеленій" зоні карантину

01 липня 2021, 10:59 841
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 1 липня Київська та Хмельницька області не відповідають "зеленій" зоні карантину за одним із показників, а Луганська - за двома

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

30 червня кількість проведених тестів на коронавірус у Київській області становила 252, а в Хмельницькій - 291. Хоча норма рівня охоплення тестуванням повинна становити не менш ніж 300 тестів на 100 тисяч населення.

Крім цього, у Луганський області зафіксовано "червоний" рівень за показником зростання госпіталізацій, 29 червня він становив 64,4%, що більше за встановлену норму, тобто до 50%.

До того ж Луганська область має "червоний" рівень і за кількістю тестувань. Там зафіксовано 270 проведених тестів, замість мінімальних 300 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, що за минулу добу 30 червня в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі 28 - у дітей.

коронавірус Україна Київ карантин зона

 
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