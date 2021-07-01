Коронавірус в Україні: за добу понад 700 нових випадків зараження
За минулу добу 30 червня в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі 28 - у дітей
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України, пише RegioNews.
У лікарні були госпіталізовані 464 людини, померло 51 хворий, одужали 1719 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР - 20 913 людини,
- методом ІФА - 9 743 людини,
- експрес-тестами - 18 382 людини.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована в м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 235 801 особа, одужали 2 168 387 осіб, померли 52 391 особа, проведено ПЛР-тестів - 10 861 246.
Нагадаємо, 29 червня в Україні зафіксовано 633 випадки зараження covid-19. Найбільша кількість нових хворих у Києві.
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