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Коронавірус в Україні: за добу понад 700 нових випадків зараження
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01 липня 2021, 08:46 22

Коронавірус в Україні: за добу понад 700 нових випадків зараження

01 липня 2021, 08:46 22
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Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу 30 червня в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі 28 - у дітей

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України, пише RegioNews.

У лікарні були госпіталізовані 464 людини, померло 51 хворий, одужали 1719 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР - 20 913 людини,
  • методом ІФА - 9 743 людини,
  • експрес-тестами - 18 382 людини.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована в м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 235 801 особа, одужали 2 168 387 осіб, померли 52 391 особа, проведено ПЛР-тестів - 10 861 246.

Нагадаємо, 29 червня в Україні зафіксовано 633 випадки зараження covid-19. Найбільша кількість нових хворих у Києві.

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