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01 июля 2021, 10:59 840

Показатели уже трех областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина

01 июля 2021, 10:59 840
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Фото из открытых источников
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По состоянию на 1 июля Киевская и Хмельницкая области не соответствуют "зеленой" зоне карантина по одному из показателей, а Луганская - по двум

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

30 июня количество проведенных тестов на коронавирус в Киевской области составляла 252, а в Хмельницкой - 291. Хотя норма уровня охвата тестированием должна составлять не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Кроме этого, в Луганской области зафиксировано "красный" уровень по показателю роста госпитализаций, 29 июня он составил 64,4%, что больше установленной нормы, то есть до 50%.

К тому же Луганская область имеет "красный" уровень и по количеству тестирований. Там зафиксировано 270 проведенных тестов, вместо минимальных 300 на 100 тысяч населения.

Напомним, что за минувшие сутки 30 июня в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 28 - у детей.

коронавирус Украина Киев карантин зона

 
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