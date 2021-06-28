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28 червня 2021, 16:37 447

На Прикарпатті шестеро неповнолітніх госпіталізовані з харчовим отруєнням

28 червня 2021, 16:37 447
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Фото з відкритих джерел
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За минулу добу на Франківщині внаслідок харчового отруєння госпіталізували шістьох неповнолітніх

Про це повідомляє Суспільне Карпати з посиланням на управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, передає RegioNews.

Повідомляється, що 27 червня о 16:30 до обласної інфекційної лікарні госпіталізовали трьох 17-річних. Попередній діагноз – харчове отруєння. Напередодні підлітки разом відпочивали на березі річки у Галичі. Їхній стан – середньої важкості. Кількість людей, які перебували з ними на відпочинку, уточнюють.

Того ж дня приблизно о 20:00 до Яремчанської ЦМЛ з харчовим отруєнням госпіталізували трьох неповнолітніх 2006 та 2007 років народження. Вони відпочивали в приватній садибі в Микуличині Яремчанської територіальної громади. Стан пацієнтів – середньої важкості. Наразі уточнюють кількість людей, які відпочивали разом з ними, - додають у повідомленні.

Як повідомлялося 23 червня щодо масового отруєння у Харкові: ймовірною причиною спалаху інфекції були неякісні суші. Станом на 23 червня зареєстровано 89 випадків харчового отруєння серед людей, з них 19 - діти. Наразі продовжують лікування 69 хворих, 4 - знаходяться на амбулаторному лікуванні.

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