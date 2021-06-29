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29 червня 2021, 10:51 284

В Запоріжжі дитина впала в каналізаційний люк: її госпіталізували

29 червня 2021, 10:51 284
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Фото: з відкритих джерел
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В Запорізькій області 8-річна дівчинка провалилась у каналізаційний люк. Дитину госпіталізували з черепно-мозковою травмою до лікарні

Як передає RegioNews, про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги в Запорізькій області.

У м. Запоріжжя по вул. Чумаченка у дворі дівчинка 8 років впала у каналізаційний люк. Постраждала отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, садна верхніх та нижніх кінцівок", - йдеться у повідомленні.

Каретою "швидкої" дівчинку госпіталізували у лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Краматорську з вікна четвертого поверху випав дворічний хлопчик.

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