В Запоріжжі дитина впала в каналізаційний люк: її госпіталізували

Фото: з відкритих джерел

В Запорізькій області 8-річна дівчинка провалилась у каналізаційний люк. Дитину госпіталізували з черепно-мозковою травмою до лікарні

Як передає RegioNews, про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги в Запорізькій області.

У м. Запоріжжя по вул. Чумаченка у дворі дівчинка 8 років впала у каналізаційний люк. Постраждала отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, садна верхніх та нижніх кінцівок", - йдеться у повідомленні.

Каретою "швидкої" дівчинку госпіталізували у лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Краматорську з вікна четвертого поверху випав дворічний хлопчик.