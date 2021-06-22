Справа Шеремета: Антоненко залишається під домашнім арештом ще на два місяці

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Шевченківський районний суд міста Києва у рамках розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета продовжив запобіжний захід для обвинуваченого у цій справі — Андрія Антоненка

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Суд ухвалив: клопотання прокурора — задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Антоненку. Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу Кузьменко Юлії залишити без задоволення, - зазначила головуюча суддя.

Прокурор просив продовжити Антоненку запобіжний захід строком на 2 місяці.

Наступне судове засідання у справі заплановано на 11:00 29 червня.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Як повідомлялося, раніше у справі Шеремета суд відклав засідання до 22 червня.

Раніше, 1 червня суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом.