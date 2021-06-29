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В Україні за добу виявили ще 180 нових випадків COVID-19
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29 червня 2021, 08:52 24

В Україні за добу виявили ще 180 нових випадків COVID-19

29 червня 2021, 08:52 24
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом 28 червня в Україні було зафіксовано 182 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що серед нових інфікованих 10 дітей та 3 медпрацівників. Всього за добу госпіталізовано 322 людини. Зафіксовано 5 летальних випадків, а 582 осіб видужало.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.

У МОЗ повідомляють, що за добу протестовано: методом ПЛР - 10 930 осіб, методом ІФА - 1 463 особи, експрес-тестами - 4282 осіб.

Нагадаємо, що Covid-сертифікати про вакцинацію видаватимуться з 1 липня і будуть дійсними до 180 днів.

коронавірус ушпиталення МОЗ медики пандемія

 
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