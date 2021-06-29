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29 июня 2021, 10:45 118

На Закарпатье СБУ разоблачила коррупционную схему на строительстве COVID-отделения

29 июня 2021, 10:45 118
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Фото: СБУ
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В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему хищения бюджетных средств при строительстве отделения для приема больных COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Известно, что стоимость строительства отделения составляла 10 млн грн, из этой суммы участники сделки присвоили более 1,5 млн.

В 2020 году местная коммерческая структура получила победу в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных COVID-19", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказывают, что организаторы схемы подделывали акты выполненных работ, вносили в них недостоверные данные об объеме и стоимости. Некоторые объемы работ были выполнены лишь "на бумаге".

Директору фирмы вручили подозрение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде чиновницу Госгеокадастра обвиняют в халатности, которая стоила бюджету 15 млн.

Закарпатье СБУ коррупция коронавирус строительство больница хищение

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