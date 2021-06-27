17:12  27 червня
У МОЗ розповіли, які країни визнають українські паспорти вакцинації
15:03  27 червня
Мер Запоріжжя розпорядився звільнити секретаря міськради
18:33  27 червня
В зоні ООС чотири обстріли, бойовики поранили українського військового
UA | RU
UA | RU
27 червня 2021, 18:33 17

В зоні ООС чотири обстріли, бойовики поранили українського військового

27 червня 2021, 18:33 17
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

27 червня упродовж доби в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу селища Шуми бойовики стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів. А неподалік Старогнатівки російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті ворожого вогню один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, неподалік Водяного противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На півночі Луганської області сили ООС зафіксували ворожий безпілотник "Орлан-10”, його подавили сили РЕБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донбасі 15 обстрілів із забороненої зброї, загинув український військовий.

ООС АТО війна Донбас обстріли звіт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua