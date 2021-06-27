В зоні ООС чотири обстріли, бойовики поранили українського військового

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27 червня упродовж доби в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу селища Шуми бойовики стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів. А неподалік Старогнатівки російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті ворожого вогню один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, неподалік Водяного противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На півночі Луганської області сили ООС зафіксували ворожий безпілотник "Орлан-10”, його подавили сили РЕБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донбасі 15 обстрілів із забороненої зброї, загинув український військовий.