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27 июня 2021, 11:53 33

В Украине объявили штормовое предупреждение, без света почти 400 населенных пунктов

27 июня 2021, 11:53 33
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 27 июня в Украине ожидается серьезное осложнение погодных условий, в связи с чем в половине областей объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В северных, центральных и южных областях местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Там объявили І уровень опасности, желтый.

В связи с сильными осадками на реках Карпатского региона ожидается подъем уровня воды на 0,3-1,3 метров над уровнем на 8:25, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что в горных районах возможно образование мощных селевых потоков. Также по информации ГСЧС, до сих пор остаются обесточенными 393 населенных пункта.

Без света остаются 129 населенных пунктов в Киевской области, 73 - в Черниговской, 57 - в Житомирской, 50 - в Черкасской, по 26 в Винницкой и Львовской, 20 - в Кировоградской и 12 в Одесской.

Электроснабжение прекращено из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП в результате осложнения погодных условий. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за ливней и гроз обесточены более 800 населенных пунктов.

погода электричество спасатели ГСЧС штормовое предупреждение

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