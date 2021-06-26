На Київщині палав медичний центр: рятувальники гасили вогонь п'ять годин

Фото: ДСНС

Рятувальникам Київщини знадобилося близько п'яти годин для того, щоб ліквідувати пожежу в медичному центрі "Беладент", розташованому у Білій Церкві

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що інформація про пожежу надійшла рятувальникам ввечері в п'ятницю, о 20:07. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить покрівля на площі близько 400 кв. м.

"Пожежу локалізовано о 22:20 та ліквідовано о 00:48 26 червня", - йдеться у повідомленні.

Вогонь знищив 500 кв. м покрівлі та 100 кв. м перекриття між третім поверхом та покрівлею. До гасіння залучалися 40 людей особового складу та дев’ять одиниць техніки.

Нагадаємо, у селі Котляри Харківського району сталась масштабна пожежа на станції технічного обслуговування автомобілів. Вщент згоріло п'ять автомобілів.