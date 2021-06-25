12:42  25 червня
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ у липні майже на 10%
09:19  25 червня
Проти мера Рівного відкрили провадження через обіцянку "запакувати всіх ромів в автобус"
08:11  25 червня
На Донбасі бойовики били із заборонених озброєнь і гранатометів, є поранений
UA | RU
UA | RU
25 червня 2021, 11:59 36

У Тернополі викрили схему продажу фальшивих довідок з результатами ПЛР-тестів

25 червня 2021, 11:59 36
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Тернополі правоохоронці викрили групу місцевих мешканців, які виготовляли фальшиві довідки з результатами ПЛР-тестів на замовлення туристичних агенцій

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, схему організували двоє мешканців Тернополя під прикриттям "візового центру” з надання послуг працевлаштування громадян України за кордоном.

До цього процесу вони залучили ще двох спільників. Вартість одного підробленого документа коливалась в межах від 200 до 500 гривень.

Фальсифіковані довідки використовувалися приватними особами для безперешкодного перетину кордону іноземних держав. Оскільки "документи” передавались їм без проведення жодних медичних обстежень, інфіковані громадяни мали змогу уникнути карантинних заходів з протидії поширенню пандемії”, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вдома та в офісах зловмисників вилучили десятки готових фальшивих довідок, бланки та штампи для виготовлення довідок. Вирішується питання обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ділки з Черкащини заробляли на фейкових COVID-довідках до 100 тис грн в місяць.

Тернопіль тести поліція злочин довідка

На Харківщині затримали дев’ятьох поліцейських, яких підозрюють у катуванні людей
25 червня 2021, 11:16
Проти мера Рівного відкрили провадження через обіцянку "запакувати всіх ромів в автобус"
25 червня 2021, 09:19
У Києві затримали іноземця, який вкрав майже пів мільйона доларів
24 червня 2021, 17:40
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram