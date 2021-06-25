У Тернополі викрили схему продажу фальшивих довідок з результатами ПЛР-тестів

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У Тернополі правоохоронці викрили групу місцевих мешканців, які виготовляли фальшиві довідки з результатами ПЛР-тестів на замовлення туристичних агенцій

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, схему організували двоє мешканців Тернополя під прикриттям "візового центру” з надання послуг працевлаштування громадян України за кордоном.

До цього процесу вони залучили ще двох спільників. Вартість одного підробленого документа коливалась в межах від 200 до 500 гривень.

Фальсифіковані довідки використовувалися приватними особами для безперешкодного перетину кордону іноземних держав. Оскільки "документи” передавались їм без проведення жодних медичних обстежень, інфіковані громадяни мали змогу уникнути карантинних заходів з протидії поширенню пандемії”, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вдома та в офісах зловмисників вилучили десятки готових фальшивих довідок, бланки та штампи для виготовлення довідок. Вирішується питання обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ділки з Черкащини заробляли на фейкових COVID-довідках до 100 тис грн в місяць.