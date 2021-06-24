У Києві затримали іноземця, який вкрав майже пів мільйона доларів

Фото: Нацполіція

У Києві затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство на майже пів мільйона доларів

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

У період із 2007 по 2015 рік на території іншої держави підозрюваний вчинив злочинні дії та заподіяв підприємству матеріальну шкоду на 480 тисяч доларів США. Згодом його оголосили у міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

В Україні зловмисник перебував під чужим ім’ям, він попросив знайомого, щоб той подав заяву в поліцію Одеської області про його зникнення.

За фактом зникнення особи, було розпочато кримінальне провадження та вжито відповідних заходів із розшуку. Так, співробітники поліції, у результаті проведених розшукових заходів на території Оболонського району міста Києва, знайшли місцеперебування та затримали розшукуваного”, - розповіли в Нацполіції.

Наразі вирішується питання про подальшу екстрадицію затриманого.

Нагадаємо, на Полтавщині затримали росіянина, якого півроку розшукував Інтерпол.