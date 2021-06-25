В Тернополе разоблачили схему продажи фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов

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В Тернополе правоохранители разоблачили группу местных жителей, которые изготавливали фальшивые справки с результатами ПЦР-тестов по заказу туристических агентств

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, схему организовали двое жителей Тернополя под прикрытием "визового центра" по предоставлению услуг трудоустройства граждан Украины за рубежом.

К этому процессу они привлекли еще двух сообщников. Стоимость одного поддельного документа колебалась в пределах от 200 до 500 гривен.

Фальшивые справки использовались частными лицами для беспрепятственного пересечения границы иностранных государств. Поскольку "документы" передавались им без проведения медицинских обследований, инфицированные граждане имели возможность избежать карантинных мероприятий по противодействию распространению пандемии", - говорится в сообщении.

Во время обысков дома и в офисах злоумышленников изъяли десятки готовых фальшивых справок, бланки и штампы для изготовления справок. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что дельцы с Черкасщины зарабатывали на фейковых COVID-справках до 100 тыс грн в месяц.