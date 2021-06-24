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В Україні за добу виявили майже тисячу нових хворих COVID-19
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24 червня 2021, 08:52 46

В Україні за добу виявили майже тисячу нових хворих COVID-19

24 червня 2021, 08:52 46
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 23 червня виявили 937 нових хворих на коронавірус. Найбільшу кількість нових випадків хвороби зафіксували у Києві та Дніпропетровській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 223 нових випадки, "лідерами" по захворюваності також є Дніпропетровська (59), Харківська (57), Донецька (51) і Київська (51) області.

Всього за добу госпіталізували 559 осіб, померли - 58, видужала - 2 471 людина. Серед захворілих за добу - 33 дитини та 24 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 22 496 осіб, методом ІФА – 11 418 осіб, експрес-тестами - 20 429 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 231 914 осіб, з них 2 157 732 одужали, летальних випадків - 52 181.

Нагадаємо, в Україні за 22 червня виявили 835 нових хворих на коронавірус.

коронавірус вірус ушпиталення МОЗ пандемія

 
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