На Полтавщині затримали групу осіб, які вирубали лісу на мільйон гривень

Фото: Нацполіція

На Полтавщині правоохоронці викрили незаконну діяльність групи осіб, які вирубали лісу на мільйон гривень. За скоєне підозрюваним може загрожувати до 7 років позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

До складу групи входили мешканці Полтавської області та один чоловік із Сумщини.

Встановлено, що вони займалися злочинною діяльністю близько пів року.

За попередніми підрахунками, внаслідок протиправної діяльності державі завдано збитків на суму близько одного мільйона двісті п’ятдесяти тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Їм оголошено про підозру, за скоєне підозрюваним може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ДП "Стрийське лісове господарство" за фактом службової недбалості, через яку державі завдано збитків на понад 24 млн грн.