18:05  24 июня
В Раду проходят четыре партии – опрос
13:44  24 июня
Мэр Сум рассказал об открытии нового центра массовой вакцинации
18:02  24 июня
На Донбассе обострение, враг 12 раз стрелял из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
24 июня 2021, 17:40 1582

В Киеве задержали иностранца, который похитил почти полмиллиона долларов

24 июня 2021, 17:40 1582
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве задержали иностранца, который находился в международном розыске за мошенничество на почти полмиллиона долларов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

В период с 2007 по 2015 год на территории другого государства подозреваемый совершил преступные действия и причинил предприятию материальный ущерб на 480 тысяч долларов США. Впоследствии его объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

В Украине злоумышленник находился под чужим именем, он попросил знакомого, чтобы тот подал заявление в полицию Одесской области о его исчезновении.

По факту исчезновения мужчины было начато уголовное производство и приняты соответствующие меры по розыску. Так, сотрудники полиции, в результате проведенных розыскных мероприятий на территории Оболонского района города Киева, нашли местонахождение и задержали разыскиваемого", - рассказали в Нацполиции.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей экстрадиции задержанного.

Напомним, на Полтавщине задержали россиянина, которого полгода разыскивал Интерпол.

Киев полиция задержание Интерпол новости

САП направила запрос в Интерпол для объявления в розыск экс-главы Приватбанка Дубилета
24 июня 2021, 16:56
В метрополитене Киева произошел сбой, не работает оплата проезда
24 июня 2021, 15:53
На Полтавщине задержали группу людей, которые вырубили лес на миллион гривен
24 июня 2021, 15:31
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua