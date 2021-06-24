В Киеве задержали иностранца, который похитил почти полмиллиона долларов

Фото: Нацполиция

В Киеве задержали иностранца, который находился в международном розыске за мошенничество на почти полмиллиона долларов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

В период с 2007 по 2015 год на территории другого государства подозреваемый совершил преступные действия и причинил предприятию материальный ущерб на 480 тысяч долларов США. Впоследствии его объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

В Украине злоумышленник находился под чужим именем, он попросил знакомого, чтобы тот подал заявление в полицию Одесской области о его исчезновении.

По факту исчезновения мужчины было начато уголовное производство и приняты соответствующие меры по розыску. Так, сотрудники полиции, в результате проведенных розыскных мероприятий на территории Оболонского района города Киева, нашли местонахождение и задержали разыскиваемого", - рассказали в Нацполиции.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей экстрадиции задержанного.

Напомним, на Полтавщине задержали россиянина, которого полгода разыскивал Интерпол.