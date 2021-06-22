11:11  22 червня
На Харківщині викрили бізнес із виробництва агрохімікатів: проведено 14 обшуків
13:03  22 червня
У МОЗ розповіли про підготовку до появи в Україні індійського штаму COVID-19
08:11  22 червня
За добу в ООС зафіксували 14 обстрілів українських військ, втрат немає
UA | RU
UA | RU
22 червня 2021, 15:32 1997

В Україні підвищать пенсії: стало відомо коли

22 червня 2021, 15:32 1997
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Найближче підвищення пенсії в Україні відбудеться 1 липня. Окрім цього, пенсії мають збільшити ще двічі

Як передає RegioNews, відповідний календар перерахунків знаходиться на сайті Пенсійного фонду.

Так, повідомляється, що починаючи з 1 липня пенсії будуть перераховані у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму - будуть підвищені мінімальна пенсія за віком і доплата за стаж понад норму. Окрім того, наступного місяця встановлять 100 гривень доплати для тих, хто вийшов на пенсію минулого року і чиї виплати не підвищувалися і не індексувалися.

Наступне підвищення пенсії планується з 1 жовтня 2021 року. Пенсіонерам віком понад 75 років встановлюються виплати до 400 гривень. Мінімальна пенсія буде на рівні 2500 гривень.

Починаючи з 1 грудня 2021 року планується підвищення мінімальної пенсії за віком, доплати за стаж понад норму і пов'язаних з прожитковим мінімумом доплат, надбавок і підвищень. Зокрема, для пенсіонерів старше 65 років, мінімальна пенсія складатиме 2600 гривень.

Нагадаємо, 10 червня в Україні набрав чинності закон, яким запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі.

пенсіонери Пенсійний фонд пенсія гроші українці

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Франківськ виріс: як села ОТГ радіють, а жителі міста розплачуються за перемогу над Парижем
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua