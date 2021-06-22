В Україні підвищать пенсії: стало відомо коли

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Як передає RegioNews, відповідний календар перерахунків знаходиться на сайті Пенсійного фонду.

Так, повідомляється, що починаючи з 1 липня пенсії будуть перераховані у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму - будуть підвищені мінімальна пенсія за віком і доплата за стаж понад норму. Окрім того, наступного місяця встановлять 100 гривень доплати для тих, хто вийшов на пенсію минулого року і чиї виплати не підвищувалися і не індексувалися.

Наступне підвищення пенсії планується з 1 жовтня 2021 року. Пенсіонерам віком понад 75 років встановлюються виплати до 400 гривень. Мінімальна пенсія буде на рівні 2500 гривень.

Починаючи з 1 грудня 2021 року планується підвищення мінімальної пенсії за віком, доплати за стаж понад норму і пов'язаних з прожитковим мінімумом доплат, надбавок і підвищень. Зокрема, для пенсіонерів старше 65 років, мінімальна пенсія складатиме 2600 гривень.

Нагадаємо, 10 червня в Україні набрав чинності закон, яким запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі.