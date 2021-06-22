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22 июня 2021, 18:32 183

Разумков подписал закон об увеличении расходов на местные и апелляционные суды

22 июня 2021, 18:32 183
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Фото из открытых источников
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами

Об этом свидетельствуют данные в карточке проекта "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами” (№5304) на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

В ней отмечается, что 22 июня закон возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту.

Документ вносит изменения в приложения №№3 и 7 закона о госбюджете-2021. Расходы по статье "Осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений юстиции" увеличиваются на 600 миллионов гривен. В то же время на эту же сумму сокращается финансирование программы "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Таким образом, после пересмотра бюджетных назначений нынешние ассигнования на Государственную судебную администрацию вырастут до 16 миллиардов 253 миллионов гривен. Расходы на подготовку олимпийцев, паралимпийцев и дефлимпийцев, соответственно, сократятся до 1 миллиарда 760 миллионов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, дополнительные средства направят прежде всего на урегулирование вопросов оплаты труда работников аппаратов местных и апелляционных судов. Авторы документа отмечают, что заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности.

Как сообщалось 17 июня, Рада направила почти 750 млн гривен на зарплаты работников судов. Народные депутаты поддержали во втором чтении соответствующий законопроект №5304.

Ранее сообщалось, что судьи ВАКС через суд возвращают доплаты, урезанные из-за карантина. 11 судей Высшего антикоррупционного суда обратились с исками о взыскании недополученного судейского вознаграждения за период карантина. Некоторые из них уже выиграли суды.

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