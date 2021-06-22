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22 червня 2021, 12:10 224

"Укрзалізниця” запускає регіональний поїзд із Дніпра до Авдіївки

22 червня 2021, 12:10 224
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Фото: із відкритих джерел
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"Укрзалізниця" з 24 червня запускає регіональний поїзд № 825-826 із Дніпра до міста Авдіївка Донецької області

Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

Новий поїзд починає курсування з 24 червня щоденно, крім середи. Також сполучення буде відсутнє 27, 28, 29, 30 та 31 липня цього року в зв’язку з проведенням сезонних ремонтних робіт на колії”, - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці” зазначили, що поїзд буде вирушати о 09:56 із Дніпра і прибуватиме до Авдіївки о 14:23.

У зворотньому напрямку поїзд № 825 Авдіївка — Дніпро буде вирушати о 15:19 і прибуватиме до Дніпра о 19:43.

Він курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровськ, Межова, Просяна, Чаплине та інші.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" призначила три додаткові потяги зі столиці і 6 пар рейсів експреса до Борисполя.

Укрзализныця поїзд Авдіївка Дніпро новини

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