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22 июня 2021, 12:10 217

"Укрзализныця" запускает региональный поезд с Днепра в Авдеевку

22 июня 2021, 12:10 217
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Фото: из открытых источников
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"Укрзализныця" с 24 июня запускает региональный поезд № 825-826 из Днепра в город Авдеевка Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

Новый поезд начинает следование с 24 июня ежедневно, кроме среды. Также сообщение будет отсутствовать 27, 28, 29, 30 и 31 июля этого года в связи с проведением сезонных ремонтных работ на пути", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что поезд будет отправляться в 09:56 из Днепра и прибывать в Авдеевку в 14:23.

В обратном направлении поезд № 825 Авдеевка - Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43.

Он будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие.

Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда из столицы и 6 пар рейсов экспресса в Борисполь.

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