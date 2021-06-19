У Дніпрі через негоду знову обвалилася огорожа на набережній

Фото: Дніпровська міська рада

У місті Дніпро через рясний дощ, який випав у ніч на 18 червня, ще на одній ділянці Січеславської набережної обвалилася огорожа

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради, пише RegioNews.

"Комунальники зараз дістають усі елементи огорожі, що обвалилися, з річки Дніпро. Після того, як настане стійка суха погода, наші підрядники розпочнуть роботи з відновлення усієї ділянки набережної. Попередньо - це близько 900 метрів огорожі, але точно стане відомо після проведення інструментального обстеження", – зазначив заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Михайло Лисенко.

Він додав, що самі підпірні стіни - у гарному стані, а обвалилася оздоблювальна плитка, яку з невідомих причин у 2005 р. встановлювали без цементного розчину. Нині усі потенційно небезпечні ділянки огородили для проходу пішоходів.

Нагадаємо, минулого тижня у Дніпрі після зливи обвалилася частина міської набережної. Тоді впала і розсипалася підпірна стіна протяжністю кілька десятків метрів.

16 червня стало відомо, що обвалилася ще одна ділянка міської набережної.