СБУ проведе на Тернопільщині тактико-спеціальні навчання

Фото: Сайт СБУ

Про це пише RegioNews з посиланням на управління СБУ на Тернопільщині.

У відомстві попереджають, що під час відпрацювання навчальних завдань в окремих районах можливе "тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо".

"Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства з неухильним дотриманням прав і свобод громадян", - наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, минулого тижня у Кіровоградській області СБУ провела антитерористичні навчання.