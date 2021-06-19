СБУ проведе на Тернопільщині тактико-спеціальні навчання
Служби безпеки України в Тернопільській області упродовж 23-24 червня проводитиме планові тактико-спеціальні навчання
Про це пише RegioNews з посиланням на управління СБУ на Тернопільщині.
У відомстві попереджають, що під час відпрацювання навчальних завдань в окремих районах можливе "тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо".
"Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства з неухильним дотриманням прав і свобод громадян", - наголошують правоохоронці.
Нагадаємо, минулого тижня у Кіровоградській області СБУ провела антитерористичні навчання.
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