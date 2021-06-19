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19 червня 2021, 18:55 67

СБУ проведе на Тернопільщині тактико-спеціальні навчання

19 червня 2021, 18:55 67
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Фото: Сайт СБУ
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Служби безпеки України в Тернопільській області упродовж 23-24 червня проводитиме планові тактико-спеціальні навчання

Про це пише RegioNews з посиланням на управління СБУ на Тернопільщині.

У відомстві попереджають, що під час відпрацювання навчальних завдань в окремих районах можливе "тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо".

"Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства з неухильним дотриманням прав і свобод громадян", - наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, минулого тижня у Кіровоградській області СБУ провела антитерористичні навчання.

Україна СБУ учения Тернопіль Тернопільська область

 
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