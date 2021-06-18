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18 червня 2021, 20:08 213

У Києві вакцинували рекордну кількість людей за день

18 червня 2021, 20:08 213
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Фото з відкритих джерел
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17 червня у столиці зробили щеплення проти коронавірусу 13 946 людей – це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook, передає RegioNews.

17 червня у столиці вакцинували 13946 людей. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію! – написав він.

За його словами, у четвер у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували 1886 осіб.

Крім того, у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги, зробили щеплення 3716 людей.

Також 17 червня вакцинували 1633 працівники освіти і 2146 медиків.

Триває щеплення соцпрацівників, учасників ООС та інших.

Поворозник нагадав, що 19 червня Центр вакцинації працюватиме до 14:00.

Для того, щоб зробити щеплення у Центрі, потрібно бути зареєстрованим у додатку "Дія". Також бажано підписати декларацію з сімейним лікарем – це значно скоротить час на вакцинацію.

Як повідомлялося, МОЗ потенційно готується до вакцинації підлітків. Наразі в Україні пріоретизованим для вакцнації є доросле населення, однак Міністерство охорони здоров'я потенційно готується до вакцинації підлітків.

Також стало відомо, що роботу Центру вакцинації у Києві можуть продовжити на весь тиждень. Київська міська державна адміністрація розглядає можливість організації роботи Центру масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру у будні дні.

вакцинація Столиця КМДА Микола Поворозник центр вакцинації

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