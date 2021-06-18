В Киеве вакцинировали рекордное количество людей за день

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17 июня в столице сделали прививки против коронавируса 13 946 человек – это рекордный результат за всю вакцинальную кампанию

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook, передает RegioNews.

17 июня в столице вакцинировали 13946 людей. Это рекордный результат за всю вакцинальную кампанию! - написал он.

По его словам, в четверг в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцинировали 1886 человек.

Кроме того, в вакцинальных пунктах, открытых на базе Центров первичной медико-санитарной помощи, сделали прививки 3716 людей.

Также 17 июня вакцинировали 1633 работника образования и 2146 медиков.

Продолжается прививка соцработников, участников ООС и других.

Поворозник напомнил, что 19 июня Центр вакцинации будет работать до 14:00.

Для того, чтобы сделать прививку в Центре, нужно быть зарегистрированным в приложении "Дия". Также желательно подписать декларацию с семейным врачом – это значительно сократит время на вакцинацию.

Как сообщалось, Минздрав потенциально готовится к вакцинации подростков. Сейчас в Украине приоритизированным для вакцнации является взрослое население, однако Министерство здравоохранения потенциально готовится к вакцинации подростков.

Также стало известно, что работу Центра вакцинации в Киеве могут продлить на неделю. Киевская городская государственная администрация рассматривает возможность организации работы Центра массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра в будние дни.