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18 июня 2021, 15:34 349

Шахтеры из Кропивницкого приостановили акцию протеста у Офиса президента

18 июня 2021, 15:34 349
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Фото: Facebook Михаила Волынца
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Шахтеры из Кропивницкого решили приостановить акцию протеста в Киеве возле Офиса президента

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, по итогам протестного дня в четверг, встречи в Минэнерго, делегация протестующих ГП "Восток ГОК" решила приостановить акцию протеста в Киеве.

На вторник, 22 июня, назначено расширенное совещание в Минэнерго по дальнейшей работе "Восток ГОКа". По итогам встречи уранники решат, продолжать ли акцию протеста, - написал Волынец.

Он также сообщил, что в пятницу разговаривал с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем "о критической ситуации на урановых шахтах "Восток ГОК", по зарплатной задолженности перед шахтерами-угольщиками".

Глава правительства в теме. Но не понятно, почему затягивается решение стратегически важных для энергетической независимости вопросов, - отметил профлидер.

Шахтеры ГП "Восток ГОКа" требовали выплаты зарплаты, начиная с апреля. Горняки перекрывали трассы в Кировоградской области. После перекрытия дорог представители горняков "Восток ГОКа" выехали в Киев, где решили продолжать акцию протеста.

Как сообщалось, 15 июня на Кировоградщине шахтеры вышли на бессрочную акцию протеста. Работники Ингульской шахты объявили о бессрочной акции протеста: сейчас задолженность по заработной плате составляет 169 миллионов гривен

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