Ездил без прав и под алкоголем: в Запорожье на водителя за год составили 109 протоколов

Фото: Нацполиция

Патрульная полиция Запорожья составила течение одного года на 30-летнего водителя 109 административных протоколов за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения

Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Запорожской области, передает RegioNews.

С мая 2020 по июнь 2021 года запорожские патрульные составили на 30-летнего водителя транспортного средства Renault Megane 54 протокола по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и вынесли 55 постановлений по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП", - говорится в сообщении.

В Нацполиции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность.

Если водитель впервые в течении года садится за руль в нетрезвом состоянии, его ждет штраф в размере 17 тысяч грн и лишение права управления на один год. За повторное нарушение в течении года штраф 34 тысячи грн и лишение права управлять автомобилем на 3 года.

За третье нарушение в течении года предусмотрен штраф 51 тысяча грн и лишение права управления автомобилем на 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными.