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16 июня 2021, 12:02 295

На Волынской таможне заблокировали контрабанду сигарет на 600 тыс. долл

16 июня 2021, 12:02 295
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Фото: ГБР
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Работники Государственного бюро расследований и следователи СБУ обнаружили схему контрабанды сигарет из Беларуси на Волынской таможни

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, контрабанду завозили в Украину под видом керамической плитки.

Во время обыска складских помещений работники ГБР изъяли более 2000 ящиков с более чем 1 млн пачек табачных изделий. Подакцизный товар был ввезен в Украину из Беларуси под видом керамической плитки без уплаты соответствующих таможенных пошлин", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ориентировочная стоимость товара составляет 600 тысяч долларов. По данному факту возбудили уголовное дело и проводят все необходимые следственные действия.

Также правоохранители устанавливают чиновников, причастных к незаконной схеме.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники Киевской таможни организовали масштабную схему вымогательства взяток.

ГБР таможня СБУ контрабанда коррупция Волынская область

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