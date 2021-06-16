На Волынской таможне заблокировали контрабанду сигарет на 600 тыс. долл

Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований и следователи СБУ обнаружили схему контрабанды сигарет из Беларуси на Волынской таможни

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, контрабанду завозили в Украину под видом керамической плитки.

Во время обыска складских помещений работники ГБР изъяли более 2000 ящиков с более чем 1 млн пачек табачных изделий. Подакцизный товар был ввезен в Украину из Беларуси под видом керамической плитки без уплаты соответствующих таможенных пошлин", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ориентировочная стоимость товара составляет 600 тысяч долларов. По данному факту возбудили уголовное дело и проводят все необходимые следственные действия.

Также правоохранители устанавливают чиновников, причастных к незаконной схеме.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники Киевской таможни организовали масштабную схему вымогательства взяток.