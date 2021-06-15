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15 червня 2021, 18:39 1048

Чиновники Київської митниці організували масштабну схему вимагання хабарів - СБУ

15 червня 2021, 18:39 1048
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Фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки України викрили корупційну схему на Київській митниці, чиновники вимагали з підприємців кошти за безперешкодне розмитнення товарів

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що провели багатоетапну спецоперацію і на "гарячому” затримали трьох осіб, зокрема, заступника голови відділу митного поста, головного держінспектора управління запобігання та протидії контрабанді, а також їхнього посередника.

Двох фігурантів затримано відповідно до ст. 208 КПКУ, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Разова сума отриманого ними хабара становила майже $8 тис”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зловмисники обкладали "податком” для особистого збагачення усі групи товарів, які проходили через митницю. Це стосувалося товарів, що йшли через Україну транзитом, а також тих, що розмитнювали безпосередньо в Україні.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР викрило корупційну схему на Галицькій митниці, затримали двох співробітників.

митниця СБУ Київ кримінальна справа корупція

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