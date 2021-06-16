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16 июня 2021, 10:36 34

В Мариуполе убытки от аномальной стихии составили более 50 млн грн

16 июня 2021, 10:36 34
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Фото: из открытых источников
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В результате аномального выпадения осадков в Мариуполе в период с 4 по 8 июня городу был нанесен ущерб на сумму 52,3 млн грн

Об этом сообщает издание "Восточный вариант" со ссылкой на городской совет Мариуполя, передает RegioNews.

Известно, что специальная комиссия мэрии выезжала на места подтопления для определения суммы убытков, которые понесли местные жители.

В результате стихии были подтоплены 178 домохозяйств во всех районах города. Больше всего пострадал Приморский район, где подтопило 119 объектов.

Коммунальщики уже отремонтировали кровли 38 жилых домов и 61 учебного заведения.

Комиссия рассматривает возможность оперативного выделения помощи людям, чьи дома были повреждены из-за сильного ливня, размер поддержки зависит от убытков. Это до 15 тыс - если подтоплен дом вместе с двором, и до 8 тыс грн - за двор, который пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе в ночь на 4 июня шел проливной дождь, из-за чего дома и улицы залило водой во всех районах города.

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