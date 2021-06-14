У МОЗ спрогнозували, коли в Україні захворюваність на коронавірус піде на спад

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Захворюваність на коронавірус в Україні стабілізується в літній період, але буде зростати в осінні місяці

Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що динаміка захворюваності на сьогодні свідчить про спад у літні місяці.

"Ця динаміка характерна як для України, так і для більшості країн світу. Зараз епіцентр, який був в Індії в попередні місяці, зокрема в квітні-травні, переміщається в країни Південної Америки: "горять" Бразилія і Аргентина, а в інших країнах відзначається стабілізація", - сказав Ляшко.

Він додав, що в Україні, як і в більшості європейських країн, влітку зазвичай захворюваність йде на спад.

"Ми прогнозуємо, якщо не буде ніяких додаткових мутацій коронавірусу, що в літній період у нас продовжиться стабілізація рівня захворюваності з потенційним зростанням в осінньо-зимовий період", - додав Ляшко.

Нагадаємо, що в Україні хочуть продовжити карантин на усе літо.

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