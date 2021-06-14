В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

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Заболеваемость коронавирусом в Украине стабилизируется в летний период, но будет расти в осенние месяцы

Как пишет RegioNews, об этом в интервью "НВ" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что динамика заболеваемости на сегодня свидетельствует о спаде в летние месяцы.

"Эта динамика характерна как для Украины, так и для большинства стран мира. Сейчас эпицентр, который был в Индии в предыдущие месяцы, в частности в апреле-мае, перемещается в страны Южной Америки: "горят" Бразилия и Аргентина, а в других странах отмечается стабилизация", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в Украине, как и в большинстве европейских стран, летом обычно заболеваемость идет на спад.

"Мы прогнозируем, если не будет никаких дополнительных мутаций коронавируса, что в летний период у нас продолжится стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период", - добавил Ляшко.

Напомним, что в Украине хотят продлить карантин на все лето.

Также ученые рассказали, какой будет смертность в Украине после COVID-пандемии.